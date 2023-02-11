أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 1715 جنيها

يترقب الكثير من الأشخاص الراغبون في شراء الذهب، سواء كان ذلك بغرض الإقبال على الزواج أو الاستثمار أو التزين انخفاض أيعار الذهب حتى يتمكنوا من شراء ما يرغبون به، ما يجعلهم يتابعون أسعار الذهب في الأسواق المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

واختلفت أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات نحو 1960 جنيهًا للبيع و1971 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مصر ليسجل 1715 جنيهًا للبيع، و1725 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، جاء اليوم ليسجل 1470 جنيهًا للبيع، و1479 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 13.720 جنيه للبيع، بينما جاء ليسجل 13.800 للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.960.000 جنيه للبيع، فيما سجل قيمة 1.971.429 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وبلغت أسعار الذهب اليوم السبت في سوق المال سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1,369 جنيه، مقابل 44.89 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1,597 جنيه، مقابل 52.37 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,825 جنيه، مقابل 59.85 دولار.