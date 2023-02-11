فوائد الاستثمار في الجنيهات الذهب.. أفضل من السبائك الصغيرة

تعتبر العملات الذهبية أفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، وذلك لاستثمار المبالغ الصغيرة وتلائم أغلب الأفراد الراغبين في الادخار، وتساعدهم على الاحتفاظ بأموالهم دون تآكل للقيمة، بجانب تحقيق عائد بمرور الوقت.

الجنيه الذهب من أشهر العملات

ووفقاً لشركة «جولد بيليون»، فإنَّ الجنيه الذهب يعد من أشهر العملات، ويُصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، وبوزن 8 جرامات وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارا، مع توفر أوزان أخرى بالسوق المحلي مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أنواع وأوزان الجنيه الذهب

وتابعت «جولد بيليون»، أنَّ هناك نوعين من الجنيهات الذهب بالسوق المحلي؛

- الجنيه المغلف: والذي يتم صكه في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان.

- الجنيه غير المغلف: غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولاً من البائع والشراء من شركات أو محلات صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الجنيهات الذهب الأفضل للاستثمارات والمدخرات الصغيرة

ووفقاً لجولد بيليون، فإنَّ العملات الذهبية أفضل من السبائك الصغيرة في حالة المبالغ الصغيرة، لأن السبائك مع صغر حجمها يُحتسب عليها مصنعية أعلى من الجنيهات.

وتابعت، «لكن في حالة توفر مبالغ أكبر للاستثمار فشراء سبائك الذهب كبيرة الحجم أفضل في هذه الحالة، وتساعد أصحاب المدخرات على تحقيق عائد أكبر من خلال «الكاش باك».