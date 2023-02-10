أسعار الذهب في محال الصاغة وأسواق المال اليوم.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، إذ استقرت أسعار المعدن الأصفر بحال الصاغة وأسواق المال، وبلغ الجرام عيار 24 سعر 1977 جنيهًا للشراء، و1966 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، في محال الصاغة وأسواق المال، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 1720 جنيهًا للبيع و1730 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 1966 جنيهًا للبيع، و1977 جنيهًا للشراء، فيما وصل عيار 22 إلى 1802 جنيهات للبيع، و1812 جنيهًا للشراء، وعيار 18 سعر 1474 جنيهًا للبيع، و1483 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1147 جنيهًا للبيع، و1153 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 983 جنيهًا للبيع، و989 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار «نجيب» إلى أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 13760 جنيهًا للبيع، و13840 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 61134 جنيهًا للبيع، و61489 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1.965.714 جنيهًا للبيع، و1.977.143 جنيهًا للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.78 دولار أمريكي بما يعادل 1823 جنيهًا.

- عيار 22 وصل إلى 54.80 دولار أمريكي، أي نحو 1671 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 52.31 دولار أمريكي، أي نحو 1595 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 44.84 دولار أمريكي، بما يعادل 1368 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.87 دولار أمريكي، أي نحو 1064 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.89 دولار أمريكي، بما يعادل 911.65 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.42 دولار أمريكي، بما يعادل 683.74 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,859دولار أمريكي، أي نحو 56.705 جنيهات.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ418.48 دولار أمريكي، أي نحو 12.763 جنيهًا.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,781 دولارًا أمريكيًا، أي نحو مليون و823 ألفًا و307 جنيهات.