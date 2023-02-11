الحكومة: لا صحة لإغلاق المتحف المصري في التحرير

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تناولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إغلاق المتحف المصري بالتحرير، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار المركز الإعلامي، في بيان اليوم السبت، إلى التواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

المركز الإعلامي: المتحف سيظل مفتوحًا لاستقبال كافة زائريه

وشدد المركز، على أن المتحف المصري بالتحرير سيظل مفتوحًا لاستقبال كافة زائريه بشكل طبيعي دون إغلاق، على أن يستمر العمل فيه بالتوازي مع المتحف الكبير، باعتباره أحد المعالم ‏الأثرية العالمية، حيث تم اعتماد المتحف المصري بالتحرير على لائحة المواقع التراثية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» والقائمة التمهيدية باليونسكو، بما يعد اعترافًا بقيمة المتحف للتراث العالمي، مُشيرةً إلى أنه تم تطويره وإعادة تأهيله للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة به.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).