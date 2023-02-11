انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 256 مدرسة بكفر الشيخ اليوم

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام الدراسة في 256 مدرسة بالمحافظة، والتي تضمنت مدارس تعليم أساسي وتعليم فني، حيث استقبلت 244 ألفا و42 طالبا وطالبة في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني، مؤكدا انتظام الدراسة بكل مدارس المحافظة غدا الاحد، حيث تستقبل 2294 مدرسة 813 ألفا و323 طالبا وطالبة، كما شهدت المدارس تسليم الكتب الدراسية للطلاب.

توعية الطلاب بأخطار الزلازل

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان اليوم، إنه وجه بالاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري بجميع المدارس في كفر الشيخ، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

غرس الانتماء لدى الطلاب بالمدارس

وأشار «عبدالله» إلى تفعيل الرحلات المدرسية لطلاب كفر الشيخ، لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.