فحص 75% من تلاميذ مدارس كفر الشيخ في حملة القضاء على البلهارسيا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، الانتهاء من فحص 75% من تلاميذ مدارس المحافظة بالريف والحضر، وذلك ضمن حملة القضاء على البلهارسيا.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أن المستهدف من الفحص 221 ألفًا و120 تلميذًا في الريف، ومستهدف الفحص في الحضر 45 ألفًا و450 تلميذًا في الصف الأول والرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أنه تم فحص نحو 167 ألفًا و117 تلميذًا حتى الآن.

استمرار حملات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية

وأكدت مديرية الشؤون الصحية، استمرار إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمديرية بالعمل على قدم وساق، للقضاء على البلهارسيا بين طلاب المدارس، والوصول إلي محافظة كفر الشيخ بدون بلهارسيا.

جدير بالذكر، أن الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا تهدف لتجريع الطلاب ضد البهارسيا في مدارس محافظة كفر الشيخ، كما تستهدف الحملة توعية الطلاب بطرق الإصابة والوقاية من البلهارسيا.

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.