ضبط سيدة بحوزتها كمية كبيرة من المخدرات في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، حال تواجدها بمحل سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين زنة 2.250 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش زنة كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وميزانين حساسين، وهاتفي محمول.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وحسب بيان وزارة الداخلية، أنه بمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتفين للاتصال بعملائها.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 340 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.