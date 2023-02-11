انتظام الدراسة بـ467 مدرسة بقرى ومدن بسوهاج اليوم

انطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في بعض المدارس بسوهاج، وهي المدارس التي تعمل نظام الفترتين، لوجود صيانة بإحدى المدارس القريبة، فتحول المدرستين معا، بينما يبدأ الفصل الدراسي في كامل مدارس محافظة سوهاج بداية من غدا الأحد، وفقا لتصريح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»

المدارس التي بدأت بها الدراسة اليوم

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أنه بدأت الدراسة اليوم في277 مدرسة ابتدائية من أصل 1048 مدرسة فى قرى ومراكز سوهاج المختلفة، و182 مدرسة إعدادي من أصل 607 مدرسة فى قرى ونجوع محافظة سوهاج، 8 مدارس ثانوية من أصل 133 مدرسة في مراكز قرى سوهاج، على أن تبدأ الدراسة بالمدارس المتبقية غدا الأحد.

بدأ اليوم الدراسي بمدارس الفترتين منذ السابعة صباحا، لينتهى في الثالثة عصرا، بعد إتمام دراسة الفترتين بالدراسة حيث تُقسم ساعات اليوم الدراسي بين طلاب الفترتين.

نتيجة الشهادة الإعدادية

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2023 لامتحانات الشهادة الإعدادية، بسوهاج حيث بنسبة النجاح 81% .