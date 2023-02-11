القبض على 7 تجار مخدرات بالقاهرة غسلوا 26 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهمين تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بـ 26 مليون جنيه تقريبا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.