القبض على صاحب مصنع بتهمة تصنيع منتجات مجهولة المصدر في الزيتون

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع الصابون السائل - كائن بدائرة القسم)لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مواد تصنيع الصابون السائل مجهولة المصدر و بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعُثر بداخل المصنع المُشار إليه على (36 برميل بداخلهم مواد سائلة وزنت 5 طن – 5 شكاير ملح ماغنسيوم – 7 علب ألوان طبيعية) "جميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم".

وحسب بيان وزارة الداخلية، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.