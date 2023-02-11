جومانا مراد بوجهين مختلفين في رمضان 2023

تعيش الفنانة جومانا مراد، حالة كبيرة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، إذ أنها ستشارك فى السباق الرمضاني لعام 2023، بعملين مختلفين ستطل من خلالهم على الجمهور.

وتشارك جومانا مراد في السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل عملة نادرة، التى تشارك من خلاله مع الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو رية وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

جومانا مراد في رمضان بوجهين

وتعود الفنانة جومانا مراد، من خلال مسلسل عملة نادرة إلى الدراما الصعيدية مجددا، بعد غياب دام لأكثر من 18 عاما، حيث كان آخر الأدوار الصعيدية التي قدمتها في مسلسل قلب حبيبة، الذي قدمته مع الفنانة الراحلة سهير البابلي، حيث تجسد جومانا شخصية فتاة من الصعيد تدعى دميانة.

كما أن الفنانة جومانا مراد، تشارك فى السباق الرمضاني بعمل آخر، وهو مسلسل بابا المجال، الذي تشارك من خلاله مع الفنان مصطفي شعبان وعدد آخر من الفنانين، من بينهم سوسن بدر ورياض الخولي ونسرين أمين وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى.