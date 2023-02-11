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ضبط مدير مصنع غير مرخص في القطامية

كتب:

محمد بركات
11:59 ص | السبت 11 فبراير 2023
وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع تصنيع منتجات لفقدان الوزن - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) لإدارته المصنع  بدون ترخيص ، وإستغلاله فى تصنيع وتعبئة منتجات لفقدان الوزن بدون تصريح من الجهات المختصة مُستخدماً خامات مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق  أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المصنع المُشار إليه على (100 كيلو جرام كالسيوم كربونات – 50 كيلو جرام مورنجا – 75 كيلو جرام كاكاو – 4 جوال بودرة لفقدان وزن – كمية كبيرة من العبوات لمنتجات فقدان الوزن) .. "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات