ضبط 155 قطعة سلاح وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي في حملات أمنية خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 394 قضية مواد مخدرة .. بإجمالي 423 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 113.479 كيلوجرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 54.300 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 19.606 كيلوجرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 9.500 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7.755 كيلوجرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 3.748 كيلوجرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 2.934 كيلوجرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 550 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 303 جرامات.

كمية من مخدر الفودو وزنت 7 جرامات.

120 أمبول بيثيدن.

4070 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 155 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهما، على النحو التالي:

19 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

18 بندقية خرطوش.

5 طبنجات.

112 فرد محلي.

465 طلقة مختلفة الأعيرة.

20 خزينة متنوعة.

290 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 81046 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

332 حكم جناية.

25214 حكم حبس جزئي.

4080 حكم حبس مستأنف.

40962 حكم غرامة.

10458 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 34 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 14 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 241 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 19466 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.