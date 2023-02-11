ضبط شاب بحوزته 27 «كرتونة ألعاب نارية» في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر – مقيم بمحافظة الشرقية) بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه ،كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على (27 كرتونه ألعاب نارية "مختلفة الأشكال - والأحجام") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.