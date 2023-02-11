«الداخلية»: القبض على سائق سيارة نقل دهس شخصين في التجمع الأول

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفين بدائرة القسم.

وحسب بيان الداخلية، بالانتقال والفحص تبين أنَّه حال سير إحدى السيارات «نصف نقل» بالطريق محل البلاغ قيادة (أحد الأشخاص وآخر بصحبته)، اصطدمت بهم سيارة نقل لاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة، وتوفيا إثر إصابتهما بعدة كسور متفرقة بالجسم، تمّ نقلهما لإحدى المستشفيات.

وبالفحص الفني، عن السيارة المشار إليها أمكن تحديد قائد السيارة (سائق ، مقيم محافظة الشرقية) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، و أقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ، وتعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.