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القبض على 94 «ديلر مخدرات» بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب في 4 أيام

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:03 م | السبت 11 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الإعلام والعلاقات) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وحسب بيان الداخلية، أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 4 أيام عن ضبط (75) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (94) متهم.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (31,270 كيلو جرام)

كمية من مخدر البانجو وزنت (12,530كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,970 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (2٫580 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (180 جرام).

عدد (5315) قرص ترامادول.

عدد (1260) قرص مؤثر.

تنفيذ (70) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية " – فرد روسى -  3 فرد خرطوش- طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –عدد 98 هاتف محمول – 10 سيارات – 11 دراجة نارية – 24 قطعة سلاح أبيض – 6 ميزان).

 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4,153,800 جنيه تقريباً).

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع