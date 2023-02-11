الشرقية تنهي استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.. توفير الأجواء للطلاب

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية استعدادات مديرية التعليم لاستقبال الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وشدد محافظ الشرقية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية لانتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواه لصنع مستقبل البلاد.

عدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس

أوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط مدارس الشرقية وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.

وجه المحافظ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمتابعه مديري الادارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ثقافية وبرامج زيارات ورحلات ميدانية للطلاب للتوعية بالمشروعات القومية.

الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة

أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل ‏أول وزارة التربية والتعليم، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي وتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحه الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب، والانتهاء من إعلان نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب التظلمات وإعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتفعيل كافة الأنشطة التربوية خلال إجازة نصف العام.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه علي مديري المدارس بنطاق المحافظة بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة وكذلك عدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من أن جميع التلاميذ قد غادروا المدرسة بسلام مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق المدرسة مع ضرورة تواجد عدد 2 فرد أمن على البوابة لديهم وعي بالإجراءات الأمنية المتخذة عند حدوث أحداث طارئة.

ومن المقرر أن ينتظم بداية من غدًا مليون و 839 ألف طالب وطالبة داخل 4637 مدرسة علي مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.