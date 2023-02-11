انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 124 مدرسة ببني سويف اليوم

انطلقت الدراسة اليوم السبت في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023، عقب انتهاء عطلة نصف العام، في 124 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة والتي تعمل بنظام الفترتين الصباحي والمسائي، في بني سويف.

بدء الفصل الدراسي الثاني في بني سويف

وقال الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن العملية التعليمية انتظمت صباح اليوم السبت، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 124 مدرسة تعمل فترتين صباحي ومسائي «ابتدائي وإعدادي وثانوي».

وأشار إلى أن غدا الأحد تنتظم باقي مدارس المحافظة والتي تعمل بنظام الفترة الواحدة، ليصل إجمالي عدد المدارس بالمحافظة 1200 مدرسة تستقبل767 ألفًا و650 طالبا وطالبة، في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوي العام والفني.

تفعيل الإجراءات الاحترازية

وأكد وكيل تعليم بني سويف على تفعيل الإجراءات الاحترازية والانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية، وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها.

غرف عمليات لمتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني

وأكد وكيل تعليم بني سويف على أن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء عطلة نصف العام، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات بحضور وكيل المديرية ومديري الإدارات المركزية والإدارات التعليمية للتأكيد على تعليمات الفصل الدراسي الثاني.