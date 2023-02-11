تفاصيل أمطار الإسكندرية وحالة المرور في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

شهدت شوارع الإسكندرية سيولة مرورية في كل الطرق السريعة والكبرى، رغم سقوط أمطارا متوسطة، وصلت إلى غزيرة في بعض المناطق، تزامنا مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2023، الذي انطلق في المدارس الحكومية ذات الفترتين، بالإضافة إلى مدارس الراهبات.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه قد تم الاستعداد وفقاً لخطة الطوارئ، للتعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم، المتزامنة مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2023، حيث تم توفير سيارات الصرف بجوار مجمعات المدارس، للتعامل مع أي تجمعات.

رفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية

أضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم التعامل في الوقت الراهن مع أي تجمعات مياه، بالتحديد في نطاق شرق الإسكندرية الذي يشهد سقوط أمطار غزيرة، لافتا إلى أنه حتى الوقت الراهن، الوضع مستقر في شوارع الإسكندرية، وبها سيولة لحركة السيارات والمواطنين.

أمطار الإسكندرية اليوم

كانت أمطار غزيرة، قد ضربت الإسكندرية، منذ فجر اليوم، في أماكن عدة بالمحافظة، على رأسها قطاع المنتزه شرقا، حيث لم تتوقف الأمطار حتى الوقت الراهن، حيث تسقط بكثافة كبرى على كل أنحاء عروس البحر الأبيض المتوسط.

استعدادات العودة للمدارس في الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدد من التوصيات للتعامل مع الفصل الدراسي الثاني، من قبل الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، التي تهتم بتوفير بيئة ملائمة لحركة الطلاب، تتمثل في الآتي:

- نظافة وتطهير المدارس ومحيطها، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، ورفع أي تجمعات لمياه الأمطار حول المدارس.

- إزالة كل الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس.

- توفير بيئية ملائمة للطلاب.

- الحفاظ على السيولة المرورية.