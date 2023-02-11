مدارس الفترتين في قنا تبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 بتحية العلم

بدأت المدارس التي تعمل بنظام الفترتين في قنا، أول يوم دراسة في الفصل الدراسي الثاني 2023، اليوم السبت، وسط استقبال حافل للطلاب والتلاميذ في كل المراحل التعليمية.

تحية العلم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وبدأ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني 2023 بدخول الطلاب إلى المدرسة وعمل طابور الصباح والإذاعة المدرسية عقبها تحية العلم، والدخول إلى الفصول وانتظام الحصة الأولى بالتزام المعلمين بالدخول حصصهم واستكمال شرح المناهج.

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إن سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 يسير بشكل طبيعي في مدارس الفترتين.

وتابع في تصريحاته الصحفية، إن الدراسة بدأت اليوم السبت في مدارس الفترتين على أن تبدأ في جميع المدارس غدًا الأحد، مؤكدا أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، ومن بين هذه الإجراءات الإتمام على صيانة المدارس وتجهيز المقاعد ونظافة الفصول، وتوفير كتب الفصل الدراسي الثاني.

وتمنى محمد السيد، أن يكون فصل دراسي جيد لجميع الطلاب والعاملين في مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، وأن يوفق الجميع.