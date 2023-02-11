تحرير 227 محضرا تموينيا وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

واصلت الأجهزة الرقابية والتفتيشية في محافظة المنوفية حملاتها اليومية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وأسفرت الحملات اليوم السبت عن تحرير 227 محضرا تموينيا بإجمالي مضبوطات 1 طن دقيق فاخر و750 كيلو أرز حر و800 كيلو مكرونة، وجميعها مجهولة المصدر ودون أسعار معلنة.

ضبط مواد غذائية ودقيق في حملات تموينية بالمنوفية

وأوضح محافظ المنوفية أن المحاضر تضمنت تحرير 91 محضر مخالفات مخابز و136 محضرا للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات.

وأشار إلى أنه من أهم المحاضر التموينية التي شنتها الحملة، تحرير محضرين جنح أرقام 1181 و1182 لسنة 2023 ضد أصحاب محلات لتجارة وبيع السلع الغذائية بمركز ومدينة منوف، لحيازتهم كمية قدرها 800 كيلو مكرونة و750 كيلو أرز حر وجميعها مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر جنح رقم 2828 جنح شبين الكوم ضد صاحب مخبز أفرنجي لحيازته كمية قدرها طن دقيق فاخر مجهول المصدر.

المحافظ: الدولة تسعى إلى الحفاظ على توافر السلع

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من أي تلاعب، مكلفاً بالاستمرار في شن الحملات التفتيشية لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.