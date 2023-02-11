تأجيل استئناف أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 21 ألف جنيه إسترليني لـ6 مارس

قررت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم السبت، تأجيل إلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ مالي 21 ألف جنيه أسترليني، لطفليه في الدعوى المقامة من الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بمصروفات دراسية لطفليها من أحمد عز، لـ6 مارس.

مطالبة بزيادة المصروفات الدراسية

وأقامت الفنانة زينة دعوى ضد الفنان أحمد عز تطالبه فيها بمصروفات الدراسة لطفليها منه، وقدم معتز الدكر، محامي الأولى خلال نظر الدعوى في الدرجة الأولى مذكرة تحتوي على أجر الأخير في فيلم «الممر»، والحملات الإعلانية التي يقوم بها، وأبو عمر المصري.

دفع مصروفات الانتقال

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ مالي قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني قيمة المصروفات المدرسية لطفليه عن عامين دراسيين ماضيين، فضلًا عن إلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي.

ورفضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، في وقت سابق، الدعوى التي كان يطالب فيها الفنان أحمد عز تحويل طفليها التؤام من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى أقل في التكاليف.