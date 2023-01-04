أحمد عز بعد نجاح «هادي فالنتاين» بموسم الرياض: انتظروها في القاهرة

اختتم الفنان أحمد عز عروض مسرحية «هادي فلانتين» في موسم الرياض الترفيهي، أمس الثلاثاء، بعد 5 أيام متواصلة من العرض على مسرح محمد العلي وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الأعمار والفئات.

ومن جانبه، أبدى أحمد عز سعادة بالغة بنجاح عروض المسرحية في موسم الرياض قائلاً: «سعادتي كبيرة بعرض المسرحية خلال فترة رأس السنة، وعلى الرغم من وجود احتفالات بهذه المناسبة، إلا أن عروض المسرحية كانت كاملة العدد، وهذا فضل كبير من الله، والحقيقة أن استقبال الجمهور السعودي لنا كان أكثر من رائع، وبالفعل هم شعب متذوق للفن ومُحب للضحك».

وأضاف أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ردود فعل الجمهور تجاه المسرحية شجعه على استكمال عروضها في مصر على مدار العام الحالي، ولكنه سيجري بروفات تحضيرية لها عقب عودته إلى القاهرة.

أحمد عز: المسرحية عن الحب في مختلف العصور

وكشف أحمد عز، تفاصيل هادي فالنتاين، قائلا: «مسرحية كوميدية تتحدث عن الحب في مختلف العصور، وتتضمن عددا من الاستعراضات الغنائية، وأتمنى أن تلقى إعجاب الجمهور المصري عند عرضها بالقاهرة».

صناع مسرحية هادي فالنتاين

ويشارك في بطولة مسرحية هادي فالنتاين، تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، إنتاج آلاء الغزالي، تأليف وإخراج محمد محمدي.