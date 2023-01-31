أحمد عز يطير إلى هولندا خلال ساعات لحضور عرض «كيرة والجن» بمهرجان روتردام

يغادر الفنان أحمد عز القاهرة متجها إلى هولندا خلال الساعات المقبلة؛ لحضور أحد عروض فيلمه كيرة والجن، المشارك ضمن فعاليات الدورة 52 لمهرجان روتردام السينمائي المقام حاليا، حسبما أكد مصدر مقرب منه لـ«الوطن».

حضور جماهيري كبير بالعرض الأول لفيلم كيرة والجن

وشهد العرض الأول للفيلم الذي أقيم قبل أيام، كجزء من برنامج «لايملايت»، حضورا جماهيريا كبيرا، ومن المقرر إقامة عرض آخر للفيلم 2 فبراير المقبل، الذي سيشهد حضور أحمد عز.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 117 مليونا و477 ألف جنيه وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

تفاصيل فيلم «كيرة والجن»

«كيرة والجن» مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وشارك في بطولته كل من كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، أحمد مالك، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، سلوى محمد علي وكوكبة من النجوم، من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مروان حامد.