موقف كوميدي بين تامر حسني وإيناس عز الدين في فرح أحمد عصام بسبب «زغرودة»

شهد حفل زفاف الفنان أحمد عصام، واقعة طريفة بين النجم تامر حسني، والفنانة إيناس عز الدين، بعد مطالبته لها بإطلاق زغرودة مطولة للتعبير عن فرحتها بالعروسين.

إيناس عز الدين: تامر حسني فكَّرني بمسلسل آدم

ونشرت إيناس عز الدين مقطعًا مصورًا للواقعة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «أخويا تامر حسني فكرني بمسلسل آدم، وذلك في إشارة منها إلى مشاركتها في بطولة مسلسل آدم الذي قام ببطولته تامر حسني قبل أعوام عدة».

أبطال مسلسل «آدم»

وشارك في بطولة مسلسل «آدم» مي عز الدين، ماجد المصري، عبدالرحمن أبوزهرة، محمود الجندي، حجاج عبدالعظيم، أحمد زاهر، درة، أحمد صيام، أمل رزق، بسنت السبقي وكوكبة من النجوم، من إخراج محمد سامي.

حفل زفاف أحمد عصام

وفي سياق مختلف، شهد حفل زفاف الفنان أحمد عصام الذي أقيم، مساء أمس الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والغناء، أبرزهم محمد منير، عمرو دياب، تامر حسني، محمد حماقي، أحمد سعد، رامي صبري، بوسي، مصطفى قمر، حميد الشاعري وآخرون.