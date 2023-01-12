رامز جلال يعيد أحمد حلمي ومي عز الدين إلى الذاكرة من خلال فيلمه الجديد

طرح الفنان رامز جلال منذ أيام قليلة، برومو فيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، الذي تبين من خلاله أنه يجسد شخصتين بالعمل، أحدهما يعاني من السمنة المفرطة.

رامز جلال يضع الجمهور في حيرة

ما جعل الجمهور يتساءل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، إذا كان فيلم «أخي فوق الشجرة» سيتشابه مع فكرتي فيلم أحمد حلمي في «أكس لارج»، ومي عز الدين في فيلم «حبيبي نائما».

فيلم «إكس لارج» لأحمد حلمي

السبب الذي جعل الجمهور يشبه بينهم، أن فيلم «إكس لارج» لأحمد حلمي، كان يجسد خلاله شخصية «مجدي» شاب سمين يعاني كثيرًا من الوحدة، طوال أحدث العمل، إلى أن يفكر في خسارة وزنه، وينجح في هذا بالفعل، ويظهر في آخر الفيلم بشخصية أخرى وهو «رفيع».

فيلم «حبيبي نائما» لمي عز الدين

بينما كانت تجسد مي عز الدين في فيلم «حبيبي نائما» شخصية «نسمة»، التي كانت تعاني من السمنة المفرطة، بسبب أنها تأكل كثيرا، ولا يريد أحد الزواج منها بسبب وزنها، إلى أن تقوم صديقتها بعمل تنويم مغناطيسي لأحد الأشخاص لتظهر في عينيه بوزن قليل.