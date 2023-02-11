«الداخلية»: تنفيذ 311 حكما قضائيا في 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

حسب بيان وزارة الداخلية، فإنه فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2633) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (4) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (311) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.