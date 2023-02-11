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«الداخلية»: تنفيذ 311 حكما قضائيا في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:06 م | السبت 11 فبراير 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

حسب بيان وزارة الداخلية، فإنه فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2633) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (4) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (311) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع