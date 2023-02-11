عاجل.. الحكومة: 22 مليون مواطن يحصلون على «دعم نقدي»

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن حصول 22 مليون مواطن ومواطنة للدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وذلك في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل.

برامج الحماية الاجتماعية

وتوضح «معلومات الوزراء»، أنَّ الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، تعتمد سياسات متنوعة في برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، بهدف التخفيف عن المواطن، ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وتخفيف حد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويشير «المركز»، إلى أنَّ قرابة 74% من النساء يحصلن على برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وأغلب المستفيدين بخدمات هذا الدعم من أبناء المناطق الريفية، بإجمالي 68% من مستفيديه.

الشمول المالي

ولفت «المركز»، إلى إصدار الدولة أكثر من 11 مليون بطاقة مسبقة الدفع للمستفيدين من برامجها «ميزة»، لافتًا إلى أنَّ جهود الدولة تدعم الشمول المالي، بهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.