8 شروط لاستمرار صرف «تكافل وكرامة».. أبرزها تسجيل المواليد بمكتب الصحة

يستعد مستفيدو تكافل وكرامة، البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين أسرة، لصرف مستحقات شهر فبراير يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023، وهناك عدة شروط ينبغي مراعاتها لضمان استمرار الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة».

شروط استمرار صرف تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عِدة شروط لاستمرار صرف تكافل وكرامة، التي تتمثل فيما يلي:

- إذا كان هناك مولود جديد، لابد من الذهاب به للوحدة الصحية في أول يوم من عمره لأخذ التطعيمات المقررة له، وكي يتم فحصه بالوحدة الصحية للوقاية من بعض الأمراض.

- يُشترط لاستمرار صرف تكافل وكرامة، أن تسجل الأسرة، الطفل في مكتب الصحة واستلام شهادة ميلاده، والالتزام بتطعيم الأطفال وفقًا لجدول التطعيمات الإجبارية للوقاية من الأمراض المعدية.

- التزام الأسرة بمتابعة نمو الأطفال حتى سن 6 سنوات للوقاية من مرض التقزم وأمراض سوء التغذية.

- يشترط الذهاب لعيادة تنظيم الأسرة في فترة النفاس «خلال الستة أسابيع الأولى بعد الولادة»، أو في أي وقت آخر في حالة تأجيل الحمل.

- إذا حدث حمل، على المستفيدة الالتزام بزيارة عيادة رعاية الحمل بالوحدة الصحية.

- حضور الندوات التثقيفية في الوحدة الصحية بانتظام.

- يُشترط لانتظام الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ذهاب الأطفال إلى المدرسة بانتظام، خاصة ما فوق الـ6 سنوات.

- يُشترط عدم زواج البنت قبل 18 سنة، وذلك لأن الزوجة الطفلة تخرج من المدرسة وتصبح بدون شهادة ما يقلل فرص عملها، كما تتعرض لمخاطر وأمراض مثل الأنيميا وتسمم الحمل والإجهاض المتكرر والنزيف وتعثر الولادة والوفاة.

تخصيص خط للاستفسار عن شروط استمرار الصرف

ولفتت «التضامن» في حملتها التوعوية ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية، أنه تم تخصيص خط للاستفسار عن شروط استمرار الصرف، وذلك على الرقم 1442.