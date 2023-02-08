«التضامن»: برنامج فرصة يستهدف تمكين 88% من مستفيدات «تكافل وكرامة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «فرصة»، للتمكين الاقتصادي، يعمل على مساعدة الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، على التخلص من الاعتمادية إلى الإنتاج والاستقلالية من خلال دمج المستفيدين في أنشطة اقتصادية وإنتاجية مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص.

برنامج «فرصة» يعمل داخل شبكة الحماية الاجتماعية

وأوضح عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة في فيديو بثه على الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن برنامج فرصة يعمل داخل شبكة الحماية الاجتماعية، لمساعدة المستفيدين على الإنتاج وتمكين الفئات الأكثر هشاشة.

برنامج فرصة يمد يد المساعدة لذوي الهمم

وأوضح أن «فرصة» يستهدف المستفيدين من تكافل وكرامة، مؤكدا أن 88% من السيدات مستهدفات بالبرنامج، 70% منهن في محافظات الصعيد، لافتا إلى أن البرنامج يمد يد المساعدة لذوي الهمم، مشيرا إلى أن برنامج فرصة يوفر أدوات الإنتاج للمستفيدين، وتمويل المشروعات الصغيرة وتنظيم دورات تدريبية، كما يقوم بدعم ملتقيات التوظيف لتشبيك المستهدفين بأصحاب المصانع والشركات.

تعديل سلوك المستهدفين

وأوضح البرنامج أن برنامج فرصة، يقوم بالاستثمار في المستهدفين بتعديل السلوك، وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية إلى جانب الانتقال من الاتكال على الدعم النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى.