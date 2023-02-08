موعد صرف تكافل وكرامة شهر فبراير 2023 لأكثر من 5 ملايين أسرة

أيام قليلة ويبدأ المستفيدون من «تكافل وكرامة» والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة، في صرف مستحقات شهر فبراير 2023، وذلك يوم الأربعاء المقبل، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برامج الدعم النقدي أو أصحاب المعاشات، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي للمستفيدين من خدماتها.

قيمة الدعم النقدي الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن متوسط الصرف لمستفيدي «تكافل» يقدر بنحو 500 جنيه، بينما يبلغ دعم «كرامة» 450 جنيهًا، للمسنين وذوي الهمم، و350 جنيهًا للأيتام من مستفيدي الدعم النقدي «كرامة».

صرف 60 جنيها للطفل أقل من 6 سنوات

وأوضحت «التضامن» في تقرير صادر عنها، أنه يتم صرف 140 جنيها للطالب في المرحلة الثانوية، و60 جنيهًا للطفل أقل من 6 سنوات، كما يتم صرف 100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، كما يصرف 200 جنيه للطالب الجامعي، مشيرة إلى أن 45% من المستفيدين من البرنامج أقل من 24 عامًا، لذلك يعد برنامج «تكافل وكرامة»من البرامج الشابة، كما يمثل الأقل من 18 عامًا 36%.