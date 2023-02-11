وزير التنمية المحلية يسلم 13 كشك للأسر الأكثر احتياجا في قرى «حياة كريمة» بالغربية

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من المبادرات والفعاليات ضمن خطة مبادرة حياة كريمة في مركز زفتى، لبناء وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديا، حيث تم تفقد فعاليات قوافل التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تفقد فعاليات القافلة البيطرية والقافلة الطبية والتي ضمت تخصصات مختلفة وقدمت العلاج بالمجان لأكثر من 600 مواطن من أبناء زفتى.

يأتي ذلك في مستهل زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.

تسليم أكشاك للأكثر احتياجا

وسلم وزير التنمية المحلية 13 كشك مقدمة من جمعية الأورمان، إلى جانب تفقد فعاليات القافلة الاجتماعية بمدرسة نبيل عمارة، والتي تم خلالها توزيع المساعدات الاجتماعية لعدد 40 أسرة من الفئات الأكثر احتياجا من الأهالي.

فصول محو الأمية

كما تفقد الوزير فعاليات فصول محو الأمية وتدريب «مشواري» ومعرض المنتجات الفنية، كما شهد جلسة دوار ضمن الفعاليات التي ينظمها المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مشاهدة فعاليات صندوق مكافحة الإدمان.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية استمرار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك ودخولها الخدمة قريباً، خاصة المشروعات الخدمية ومشروعات الإدارة المحلية كالأسواق ومواقف السيارات.

توصيل المرافق للمجمعات الخدمية

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لمجمعات الخدمات الحكومية التي تم الانتهاء منها بقرى حياة كريمة، تمهيداً لبدء افتتاحها واستقبال المواطنين رسمياً.

كما أشار «آمنة» إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والجولات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة التغير الذي شهدته القرى المستهدفة بعد تنفيذ مشروعات المبادرة وعقد لقاءات مع المواطنين، لافتاً إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمعدلات تنفيذ المشروعات في قرى حياة كريمة عبر الاجتماعات الدورية التي يعقدها في هذا الشأن.

حياة كريمة تسير بخطى ثابتة

وأكد الدكتور طارق رحمي خلال جولته، أن «حياة كريمة» تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي ذات السياق تفقد «آمنة» و«رحمي» مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، والتي تم تطويرها ضمن مشروعات المبادرة، وشهدا عددا من العروض التي قدمها طلبة المدارس بزفتى.