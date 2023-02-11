طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والمحافظة تحذر المواطنين

شهد طقس الإسكندرية اليوم، أجواء باردة مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء المدينة الساحلية منذ صباح اليوم وحتى منتصف الظهر، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها خلال الساعات المقبلة، نظراً لرصد سحب كثيفة على كافة أنحاء الساحل الشمالي، وهو الأمر الذي تبعه تحذير محافظة الإسكندرية لمواطنيها بضرورة التواجد في المنزل والنزول في حال الضرورة القصوى.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الإسكندرية اليوم، فإن المدينة الساحلية تمر بطقس بارد مصحوب بأمطار غزيرة بنسبة 50%، مع توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة المتزامنة مع طقس الإسكندرية اليوم، العظمى 15 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة، وهي ذات الدرجات في مدن الساحل الشمالي، ما يعني أن طقس اليوم شديد البرودة في ظل بلوغ سرعة الرياح 30 كيلومترا في الساعة، ما يزيد الشعور بانخفاض الحرارة بشكل أقل عن المتوقع.

طقس الإسكندرية مضطرب لمدة أسبوع

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإسكندرية اليوم مع بداية الأسبوع مضطرب على كافة الأجواء، حيث تكثر سقوط الأمطار مع موجة باردة لمدة أسبوع.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه قد تم الاستعداد وفقاً لخطة الطوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم المتزامنة مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2023، حيث تم توفير سيارات الصرف بجوار مجمعات المدارس للتعامل مع أي تجمعات.