«الصحة»: إغلاق عيادات تخصصية يديرها منتحل صفة طبيب بالجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق عيادات خاصة تعمل دون ترخيص يديرها منتحل صفة طبيب، بمنطقة الدقي، في محافظة الجيزة.

رصد المخالفات

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة للمرور على العيادات التخصصية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وهيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، لافتًا إلى أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات بينها عدم وجود ترخيص للعيادة من وزارة الصحة، ووجود صيدلي يناظر المرضى في غرفة الكشف منتحلًا صفة طبيب بشري بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، وعلى الفور تم ضبطه وإحالته لجهات التحقيق المختصة.

ضبط عدد كبير من الأدوية مجهولة المصدر

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، إلى ضبط عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة الى كميات من المواد الخام والأعشاب الطبية لتصنيع مستحضرات طبية وأدوية للبيع داخل العيادة.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية

وأكد «زكي»، استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.

يجب على المواطنين الاطلاع على ترخيص العيادات

كما دعا «زكي»، المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.