تداول 209 آلاف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية استمرار سير العمل بالتزامن مع موجة الطقس السيئ، حيث تم تداول 209 آلاف طن بضائع ودخول وخروج 50 سفينة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 37 سفينة.

تداول 209 آلاف طن في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، اليوم، إنه تم تداول أكثر من 209 آلاف طن من مختلف أنواع البضائع صادر ووارد وعلى رأسها الحاويات وبضائع الصب الجاف، كما تم تداول 3372 حاوية مكافئة، بالإضافة إلى دخول وخروج آلاف الشاحنات.

إجراءات ميناء الإسكندرية للتعامل مع التقلبات الجوية

وأضاف «بريقع» في بيان، أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، أصدرت تعليمات مشددة لكافة الإدارات المعنية والجهات ذات الصلة بالميناء لضمان حسن سير العمل وانتظامه أثناء التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة الأسكندرية حاليا، مع التأكيد على وضع المحافظة على الأرواح والممتلكات على رأس الأولويات.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية اليوم والذي يشهد ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر اليوم في ظل التقلبات الجوية.