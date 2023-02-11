مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء إنشاء كافيتيريا في المنوفية

لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء العمل على إنشاء كافيتيريا في دائرة مركز قويسنا بالمنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثة الطالب إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

تفاصيل مصرع طالب في قويسنا

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين أن الطالب المتوفى يدعى «م.ع»، ويبلغ من العمر 15 عاما، ومقيم بقرية منشأة أبو ذكرى، وأصيب بصعق كهربائي أثناء إنشاء كافيتيريا برفقة ثلاثة آخرين وأكدوا الرواية المذكورة، وأدى الصعق إلى توقف بالدورة الدموية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر يحمل رقم 971 إداري .

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طالب صعقًا بالكهرباء أثناء العمل علي إنشاء كافيتيريا في أرض فضاء برفقة ثلاثة آخرين، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

إصابة شخصين في حادث دراجة نارية بمنوف

علي صعيد آخر، أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طملاي بمركز منوف، وعلى القور جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين وجود سحجات وكدمات بسيطة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بالواقعة .