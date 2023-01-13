تفاصيل كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات «جنة».. تعرف عليها

حصلت «الوطن»، على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة بمشروع جنة، والتي أوضحت أنه يتم طرح 10872 وحدة سكنية بالمشروع بمساحات تتراوح ما بين 100 و161 م2، في 6 مدن جديدة وهي مدن «السادس من أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، ومدينة دمياط الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة ملوي الجديدة بصعيد مصر، ومدينة المنصورة الجديدة بالوجه البحري»، والتي قام بافتتاحها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوحدات عبارة عن دور أرضي وأخير

وذكرت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز بداية من يناير الجاري، أن الطرح الجديد هو عبارة عن وحدات متبقيه، ومسحوبات من المواطنين، وأن الطرح الجديد حافظ على سعر المتر، وفق طرح الإعلان الأخير، مع زيادة طفيفة في نسب التميز، ومعظم الوحدات عبارة عن دور أرضي وأخير.

رفع بند التقسيط بدون فوائد لأول مرة

وأكدت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة بمشروع جنة، إلغاء نظام تقسيط بدون فوائد، حيث تم رفع بند التقسيط بدون فوائد لأول مرة في تاريخ إعلانات وحدات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار مؤخراً، والذي تم الاستعاضة عنه بعدم زيادة أسعار الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز، عن أسعار الطرح الأخير خلال العام الماضي.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نفس أسعار العام الماضي للوحدات السكنية الجديدة بالمشروع، حيث سجل سعر المتر المربع بمدينة القاهرة الجديدة 11575 جنيها، وسجلت أسعار مدينة المنصورة الجديدة، 8890 جنيها للمتر المربع الواحد، وفي مدينة الشيخ زايد جاء سعر المتر 12250، وفي مدينة ملوي الجديدة بالمنيا سجل سعر المتر 6355، وفي دمياط الجديدة 9170 جنيها للمتر المربع الواحد، وفي مدينة السادس من أكتوبر سجل سعر المتر 9580 جنيها للمتر.

قيمة جدية الحجز لوحدات مشروع «جنة»

كان المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أعلن أن قيمة جدية الحجز لوحدات مشروع جنة، تبلغ 100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح صندوق مجلس أمناء المدينة، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وأعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة، والتي تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل. ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.