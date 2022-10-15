«تعليم بورسعيد» تعلن 6 قواعد صارمة للتعامل مع السوشيال ميديا: يحظر نشر الشكاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة بورسعيد، مجموعة القواعد الصارمة لمديري الإدارات التعليمية والإدارات النوعية ومديري المدارس، بشأن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

نص القواعد الجديدة

وجاءت نص المستند كالآتي:

بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونظراً لانتشار ظاهرة نشر مستندات ووقائع تخص العملية التعليمية والعاملين بها وتبادل الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي ما يعوج بالأثر السلبي على العملية التعليمية، ونظراً لأن كل موقف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً تبعاً لما هو مقرر قانوناً وتحقيقاً للصالح العام ولحسن سير العملية التعليمية.

مادة 1

يحظر على كل العاملين بالتربية والتعليم ببورسعيد نشر أي مستندات أو أوراق أو وقائع تخص العملية التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير أو السب أو القذف أو الإساءة لأحد العاملين بالتربية والتعليم ببورسعيد أو خارجها.

مادة 2

يحظر عليهم نشر الشكاوى والبلاغات وتبادل الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي والإتيان بأي فعل من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

مادة 3

الالتزام بما ورد بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة وكرامة الموظف العام تبعاً لما هو مقرر بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة.

مادة 4

من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية مع حفظ كل الحقوق للجهة الإدارية في إبلاغ النيابة العامة عن وقائع السب والقذف وإفشاء الأسرار تبعاً لما جاء بقانون العقوبات.

مادة 6

التزام كل الجهات المعنية كلا ًفي حدود تخصصه من مديري الإدارات التعليمية والإدارات النوعية ومديري المدارس والمتابعة والتوجيه المختلفة وإدارة العلاقات العامة وإدارة أمن المديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية بمتابعة وتنفيذ هذا القرار.