إندونيسيا تتعرض لزلزالين في 3 أيام.. سقوط 4 ضحايا

شهدت إندونيسيا، خلال 3 أيام، زلزاليين أحدهما بقوة 6 درجات على مقياس ريختر والآخر 5.1، أسفر أحدهما عن مصرع 4 أشخاص.

وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، بالقرب من «جزيرة تالاود» الواقعة شمال شرق إندونيسيا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأوضحت «وكالة الأرصاد الجوية» الإندونيسية، أن الزلزال ضرب على عمق 11 كيلومترا بالقرب من «جزيرة تالاود»، دون صدور تحذيرات من موجات مد العاتية «تسونامي».

مركز الزلزال وقع بعمق 45 كيلو مترا

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال وقع بعمق 45 كيلو مترا، وعلى بعد 239 كيلومترا شمال غربي مدينة «توبيلو».

وأمس الأول الخميس، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، إقليم «بابوا» الإندونيسي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص حتفهم، وتدمير منازل ومبان أخرى، بينها أكبر مركز تسوق في المدينة، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وقالت وكالة «الأرصاد الجوية» الإندونيسية، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.