عاجل.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مقاطعة بإندونيسيا ومخاوف من حدوث تسونامي

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مقاطعة «بابوا» في إندونيسيا، اليوم، ولم ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار نتيجة الزلزال، الذي أثار مخاوف لدى بعض الدول من حدوث موجات تسونامي، في جنوب غرب المحيط الهادي.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن مركز الزلزال يقع على بعد 10 كيلومترات من مدينة «جايابورا» في مقاطعة بابوا الإندونيسية، على عمق 43 كيلومتراً، وبينما أثار الزلزال مخاوف من حدوث موجات تسونامي، أشارت وكالة «نوفوستي» الروسية، قبل قليل، إلى أنه لم يصدر أي تحذير رسمي بهذا الشأن.