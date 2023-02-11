محافظ الإسكندرية: انتظام الدراسة بشكل طبيعي رغم الأمطار الغزيرة

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية مكبرة على مستوى الأحياء لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيىء، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتواصلة التي تشهدها الإسكندرية منذ فجر اليوم، حيث تم متابعة تمركز سيارات الصرف الصحي، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه.

انتظام الدراسة دون إعاقة مرورية بسبب الأمطار

وأكد اللواء محمد الشريف، أنه على الرغم من تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة في معظم أنحائها منذ فجر اليوم، إلا أنه لا يوجد أي إعاقة في الحركة المرورية على مستوى المحافظة، والدراسة منتظمة في جميع المدارس.

المشروعات الجديدة استوعبت 10% من الأمطار

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تنفيذها ضمن الاستيراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية ساهمت بشكل كبير في القدرة على التعامل مع مياه الأمطار الغزيرة، حيث أنها استوعبت 10% من كميات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المناطق الداخلية، لافتا إلى أننا مستمرين في تنفيذ باقي المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأشار المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مُضيفًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية تتابع ميدانيا جميع تداعيات النوة الحالية لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد بشكل مستمر من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.