أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام الموجة الصعبة (صور) 

ضربت أمطار غزيرة صباح اليوم السبت، أماكن عدة في الإسكندرية على رأسها قطاع المنتزه شرقا، حيث لم تتوقف الأمطار منذ السادسة والنصف من صباح اليوم حتى الوقت الراهن، ضمن الأمطار التي تسقط بكثافة كبرى على كافة أنحاء عروس البحر الأبيض المتوسط.

خريطة أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية اليوم، فإنه قد تم انتشار 152 سيارة ومعدة وفقاً لخطة الطوارئ للتعامل مع الطقس السيء وأمطار الإسكندرية اليوم، وخاصة قطاعي وسط وشرق المدينة، والمتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.

أسبوعا طوارئ بسبب أمطار الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية استمرار رفع حالة الاستعداد لليوم الثالث عشر على التوالي منذ يوم الاثنين قبل الماضي حتى استقرار حالة الطقس.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية لمدة أسبوع

وتأتي تلك الأمطار كبداية لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد الإسكندرية السبت أجواء شتوية صعبة بعودة الأمطار الغزيرة بنسبة تصل إلى 50%، بعد اعتدال نسبي على مدار يومين.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لمدة أسبوع حسب توقعات الأرصاد الجوية، وهي التي بدأت منذ مساء أمس وتزداد حدتها اليوم السبت.