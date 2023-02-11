أمطار غزيرة تضرب أحياء غرب الإسكندرية.. نوة شديدة (صور)

تعرضت مناطق غرب الإسكندرية لسقوط أمطار غزيرة في جميع المناطق السكنية والأحياء والطرق الداخلية والسريعة التي تربط بين الإسكندرية والبحيرة ومطروح دون توقف منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، وذلك في مناطق العجمي والورديان والمكس والدخيلة، وأغرقت الأمطار الشوارع الرئيسية والجانبية والميادين العامة، ما أدى إلى عزوف معظم المواطنين عن النزول إلى الشارع نظراً لغزارة الأمطار.

أمطار غزيرة بالإسكندرية وارتفاع الأمواج

وأثرت حالة الطقس اليوم في الإسكندرية على حالة البحر، حيث ارتفعت الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط نظراً لشدة الرياح المصاحبة للأمطار، وخلت شوارع غرب الإسكندرية من المواطنين بشكل ملحوظ، لشدة برودة الجو وهطول الأمطار بشكل مستمر دون توقف، وذلك تزامناً مع أول أيام الدراسة في المدارس الحكومية، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر على مدار عدة أيام متصلة.

استمرار عمليات شفط المياه

وتستمر جهود أحياء الإسكندرية وشركة الصرف الصحي لرفع مياه الأمطار أولا بأول من الشوارع، حتى لا تحدث أي أزمات مرورية أو أزمات سير بشوارع غرب الإسكندرية، كما تتواجد سيارات شفط المياه في كل مناطق غرب الإسكندرية، بداية من العطارين والقباري والورديان والدخيلة والعجمي، لمواجهة سوء الأحوال الجوية.