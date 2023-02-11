«القومي لحقوق الإنسان»: صومعة الطعام توفر 60 مليون وجبة لطلاب المدارس

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صومعة الطعام تمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان لأكثر من 13 مليون من طلاب المدارس، وترجمة لأهداف التنمية المستدامة، خاصة هدفي القضاء على الجوع والفقر، ورؤية مصر 2030.

توفير 60 مليون وجبة غذائية

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان لها، إلى أن الصومعة توفر 60 مليون وجبة غذائية وفق أرقى المعايير العالمية لجودة وسلامة الغذاء، ويمثل ترجمة أمينة لكفالة الحق في الكرامة، والحق في الحياة، وكذلك التمتع بأرقى مستوى ممكن من الصحة.

سلامة وجودة الغذاء

وأضافت «خطاب»، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الإنجاز الأهم واتباع المعايير العالمية في سلامة وجودة الغذاء لأهم شريحة سكانية في مصر، يعد ترجمة لإرادة سياسية رفيعة المستوى لكفالة حقوق الإنسان، وتطور بالغ الأهمية يكفل حماية الأطفال والشباب من مخاطر العشوائية والحوادث، والتي كان يتعرض لها بعض أطفال المدارس على مدار سنوات طويلة، كما أنه يرتقي بجودة الصحة في مراحل النمو وحمايتها من الامراض والتغذية المدرسية.