وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان 3 فروع جديدة للشهر العقاري (صور)

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، يرافقهما المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، 3 فروع جديدة للشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية، وهي فرع توثيق جرين بلازا بمنطقة جرين بلازا بسموحة، وفرع توثيق رويال بلازا بالمنتزه، وفرع توثيق المنتزه، حيث تفقدوا مباني الفروع الجديدة والتقوا بالموظفين والمواطنين.

وخلال الافتتاح ثمن محافظ الإسكندرية دور وزارة العدل وما تقدمه من تطوير فيما يخص المواطنين، كما وجه الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل ولمساعديه على ما يبذلونه من جهود كبيرة تعبر عن إيمان وزارة العدل بحرصها على خدمة المواطنين، وهو ما يراه الجميع اليوم من افتتاح المكاتب الجديد بمدينة الإسكندرية، مُثمنا حرص الوزارة على تطوير مكاتب الشهر العقاري، والتخفيف عن المواطنين ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم.

افتتاح فروع الشهر العقاري للقضاء على التكدس

وأوضح «الشريف» أن ما حدث في مكاتب الشهر العقاري من تطوير وربطها ببوابة مصر الرقمية وزيادة عدد المكاتب قضى تماما على التكدس وانتظار المواطنين أمام المكاتب لساعات طويلة، وأصبح بإمكان المواطنين عمل توكيل أو توثيق أو أي إجراء خلال دقائق دون معاناة، وهذا ما يتفق مع التحول الرقمي الذي بدأت في تطبيقه الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المكاتب الجديدة تعمل في الفترة المسائية

ومن جانبه وجه وزير العدل دعوته للقائمين على المكتب لحسن معاملة المواطنين، مشيراً بأن هذا هو الدور الأساسي الذي تسعى إليه الوزارة، موضحا لهم ضرورة الاستمرار في المتابعة لإنجاز المعاملات المقدمة للمواطنين في أقل وقت ممكن.

كما أكد وزير العدل على أن السيارات المتنقلة والتابعة لوزارة العدل ما هي إلا لدعم المكاتب التي بها كثافة كبيرة من المواطنين لتيسير الخدمة، أو الأماكن الخالية والنائية، كما أكد على أن ما تم افتتاحه من مكاتب جديدة مؤخرا ومنها في مدينة الإسكندرية ستبدأ العمل فترة مسائية، وذلك تيسيرا على المواطنين، وخاصة ممن يعملون صباحا وتمنعهم ظروف أعمالهم من التعامل مع مكاتب الشهر العقاري.

وأوضح وزير العدل أن المواطن الذي يثبت بأنه مريض بشهادة طبية حكومية وحالته الصحية تمنعه من التوجه لمكتب الشهر العقاري، يتم التعامل معه فورا بالذهاب إليه في منزله واستخلاص ما يريده من أوراق وطلبات التوثيق.