كيف توثق أوراقك دون الذهاب إلى الشهر العقاري؟.. السر في الهاتف

تعد مصلحة الشهر العقاري من أكثر المصالح الحكومية التي يحرص العديد من المواطنين على التوجه لها باستمرار، ما يجعلهم يبحثون عن طرق بديلة تمكنهم من إجراء خدمات التوثيق الخاصة بهم بسهولة دون التوجه لمكتب الشهر العقاري لتجنب الازدحام، وللانتهاء من إجراء الخدمة التي يرغب بها المواطن في أسرع وقت ممكن.

وتوفر وزارة العدل للمواطنين خدمة سيارات الشهر العقاري المتنقلة لمساعدتهم على إجراء خدمات التوثيق التي يرغبون في إجرائها بسهولة وفي وقت وجيز، ونوضح من خلال التقرير كيفية طلب سيارة الشهر العقاري حتى باب المنزل، بالإضافة إلى أسعار ورسوم الخدمة الخاصة بسيارة الشهر العقاري، وفق الأسعار المعلن عنها كالتالي:

أسعار ورسوم خدمات سيارة الشهر العقاري المتنقلة

توفر وزارة العدل الكثير من سيارات الشهر العقاري المتنقلة في أماكن كثيرة متفرقة، وخصوصا تلك التي تتميز بأنها بها كثافة سكانية عالية، وجاءت أسعارها كالتالي:

- في حالة التوجه إلى السيارة في الأماكن المتواجدة بها، يصل سعر الخدمة التي يقوم المواطن بإجرائها إلى 50 جنيها.

- في حالة طلب المواطن لسيارة الشهر العقاري المتنقلة، يصل سعر الخدمة التي يقوم بإجرائها إلى 1000 جنيه.

- في حالة طلب الشركات لسيارة الشهر العقاري المتنقلة، يصل سعر الخدمة بها إلى 1500 جنيه.

- كما توفر السيارات للمواطنين خدمة التحرك الفوري بالسيارة، إذ تتوجه السيارة للمكان المطلوب على الفور بسعر يصل إلى 2000 جنيه.

طرق التواصل مع سيارات الشهر العقاري المتنقلة

- يمكن للمواطنين الراغبين في طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة التواصل من خلال الاتصال على الرقم المختصر 15999، حتى يتم حجز الموعد المناسب.

أماكن تواجد سيارات الشهر العقاري

- تتواجد سيارات الشهر العقاري المتنقلة في الأماكن الكثيفة والمزدحمة بالمواطنين.

- وتتواجد السيارات أيضا في مراكز الشباب.

- وتوفر الوزارة سيارات التوثيق في الوحدات المحلية أيضا.

- كما تتواجد السيارات في الأماكن التي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة.