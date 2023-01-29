خطوات تسجيل الشقق والمحلات في الشهر العقاري والمستندات المطلوبة

وفقا للقانون الجديد للشهر العقاري، يوجد عدد من الخطوات والواجب على أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية أو المحال التجارية اتباعها من أجل التسجيل في الشهر العقاري، خاصة بعد تأكيد قانون الشهر العقاري الجديد، ضرورة التسجيل، وتقديم نسخ من الأوراق الرسمية التي تثبت ملكية المحال التجارية أو العقار.

وذلك كما كشف جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، في تصريحات على قناة dmc .

خطوات تسجيل العقارات في الشهر العقاري

- توجه صاحب العقار، إلى مأمورية الشهر العقاري الأقرب لمكان العقار المراد تسجيله في نطاقها.

- تسجيل البيانات الخاصة بالعقار على النموذج المخصص داخل الشهر العقاري، بعد دفع مبلغ 100 جنيه.

- تقديم أصول المستندات والاوراق المطلوبة الخاصة بالعقار، وتتضمن كلا من عقد ملكية العقار، ما يثبت وضع اليد على أن تكون المدة أكثر من 15 عاما، إيصال مرافق، وبيان مساحي، سداد الرسوم المطلوبة لعملية تسجيل العقار.

- التوقيع على إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة لاتمام عملية التسجيل.

- بالنسبة لملاك العقارات المثبتة من خلال عقود عرفية أو ابتدائية للأملاك، يجب أن ما يثبت أنه مرعلى العقود 5 سنوات على الأقل، من خلال إيصالات مرافق العقار سواء في الوحدة السكنية أو المحال التجارية.

- في حالة عدم توفير عقود ملكية أو عرفية أو حتى عقود ابتدائية، يجب تقديم ما يثبت حيازته أكثر من 15 عامًا.

- يجب توقيع إقرارًا بدفع كل المبالغ المتأخرة على العقار.