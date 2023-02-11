تشييع جثمان أب وابنيه من ضحايا عقار دمنهور المنهار.. الأم وابنتها في المستشفى

شيع أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، جثمان أب ونجليه وهم «أشرف جمال الدين المهدي» وابنيه «طه» و«إسلام»، ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار أمس، والذي راح ضحيته 6 أشخاص، فيما أصيب 23 آخرون بينهم الزوجة وابنتها الأخرى، فيما تعافى منهم 17 شخصا.

تشييع ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار

حالة من الحزن والانهيار سيطرت على أهالي الضحايا أثناء تشييع الجثامين، لا سيما أن حادث انهيار عقار دمنهور أسفر عن مصرع الأب وابنيه تحت الأنقاض، وردد الأهالي أثناء تشييع الجثمان «بيتهم خلص الأب وأولاده ماتوا».

إخطار بانهيار عقار دمنهور

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة أمس، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث انهيار عقار بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية وفرض كردون أمني حول العقار وفصل كافة المرافق.

وأسفرت جهود قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة عن استخراج 6 جثث ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار، و23 مصابا، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.