«الجنايات» تستكمل محاكمة 22 متهما في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عدد 22 متهمًا، بينهم 18 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

الانضمام لجماعة إرهابية

وبعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة، في القضية التي حملت رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وجهت النيابة للمتهمين قيامهم في الفترة 2014 وحتى نوفمبر من عام 2021 بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والقوة ضد المواطنين.

المتهمون روعوا المواطنين

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وروعوا المواطنين وكان غرضهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اعتدوا على حقوق المواطنين وحرياتهم العامة والخاصة، كما أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين تولوا قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية، كما انضم المتهمين من الحادي عشر وحتى المتهم الأخير إلى جماعة إرهابية مع العلم بغرضها ومولوها ببيانات ومعلومات وأموال.