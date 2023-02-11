الإجازات الرسمية 2023 في مصر.. 11 مناسبة تنتظر الأسر

تعددت الإجازات الرسمية 2023 في مصر، بين إجازات لمناسبات دينية ومناسبات وطنية تاريخية، التي غالباً ما تحرص فيها الأسر المصرية على التنزه أو زيارة الأقارب، وزيارة أماكن سياحية أو دينية لها طابع أثري تاريخي، انطلاقاً من ترسيخ التاريخ في أذهان الأطفال من خلال هذه الزيارات.

قائمة الإجازات الرسمية 2023 في مصر

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، قائمة بالإجازات الرسمية 2023 في مصر، وفق دورها الخدمي، ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية:

- عيد الفطر المبارك 2023، يومي الجمعة 21 أبريل، والسبت 22 أبريل.

- الأحد 16 أبريل: عيد الفصح القبطي.

- الاثنين 17 أبريل: عيد شم النسيم.

- الثلاثاء 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- الاثنين 1 مايو: عيد العمال.

- الجمعة 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى 2023، بدءاً من الثلاثاء 27 يونيو إجازة يوم وقفة عرفات، ثم إجازة عيد الأضحى المبارك يومي الأربعاء 28 يونيو والخميس 29 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.

- الأحد 23 يوليو: عيد الثورة.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- الجمعة 6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.

وشهد شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والتقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة، فضلاً عن تشغيل أولى رحلات القطار الكهربائي السريع لخط القاهرة الصعيد.